Владимир Путин: «Родченков пичкал всех запрещенными препаратами, а потом убежал»

Президент России Владимир Путин выразил недоумение по поводу обнаружения царапин на емкостях с допинг-пробами российских спортсменов.

«Главный тезис сегодня заключается в том, что якобы на многих пробирках с пробами российских спортсменов обнаружены какие-то следы, как говорят, царапин, которые могут свидетельствовать о том, что пробирки вскрывались, были подменены.

Я думаю, что всех специальных судебных систем уже недостаточно, нужно в общегражданские судебные инстанции обращаться. При расследовании всех этих историй наших спортсменов даже не привлекают.

Вспомним известного деятеля господина Родченкова, который всех пичкал запрещенными препаратами, а потом убежал. Кстати, до этого он несколько лет проработал в Канаде, потом приехал к нам, возглавил нашу лабораторию, здесь кого-то пичкал, а потом опять убежал.

Никого не привлекали из наших спортсменов, это, конечно, предмет для разбирательства. Соответствующие наши структуры работают, в том числе, с различными судебными системами», – сказал президент.

Напомним, на данный момент комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение о лишении российских спортсменов четырех наград Сочи-2014.

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