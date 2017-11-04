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    Александр Легков: «Я чемпион Сочи-2014. И я буду бороться»

    Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков МОК CAS Григорий Родченков

    Российский лыжник Александр Легков выступил с заявлением по поводу своей дисквалификации и лишения медалей Сочи-2014.

    «В 2014 году я большую часть времени находился не в России. Все мои соперники это знают. В то время, когда по обвинению МОК я якобы употреблял коктейль Родченкова, я вообще постоянно находился в Европе и прошел там 19 допинг-тестов. Все вещества, входящие в так называемый «коктейль», давно известны. Ничего там особенного нет. Так что если бы я использовал его, то тесты бы это выявили.

    Каждый спортсмен знает, как это сложно – объяснять, где ты находишься каждый день, а также в любой момент и любое время суток проходить допинг-тестирование. В последние годы я проходил около 150 таких допинг-тестов.

    Но я хочу задать вопрос себе, своим товарищам по команде и своим соперникам: «Если наши чистые допинг-пробы ничего не доказывают и не защищают нас, то тогда зачем вообще мы их сдаем?» Мы вынуждены просто принимать наказание, независимо от того, честное ли оно и свободно ли оно от чьих-то сторонних интересов. Любой спортсмен любой национальности может попасть в такую же ситуацию, как и я.

    Единственное, что я сейчас хочу, так это справедливого суда и независимых судей. Будь то в CAS, Швейцарском федеральном суде или Высшем европейском суде.

    Я – Александр Геннадьевич Легков, лыжник, победитель 50 км масс-старта в Сочи-2014. Моя медаль чиста. И я буду бороться», – говорится в заявлении.

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