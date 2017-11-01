Вылегжанин о дисквалификации Легкова и Белова: «Этого вердикта можно ждать и по нам»
Российский лыжник Максим Вылегжанин прокомментировал решение МОК о дисквалификации Александра Легкова и Евгения Белова.
«Если такой вердикт принят по ним, то этого можно ждать и по нам», – сказал Вылегжанин.
Напомним, в декабре 2016-го Легков, Белов, Вылегжанин, Петухов, Шаповалова и Иванова были отстранены от соревнований Международной федерацией лыжных видов спорта (FIS) на основании доклада Макларена о допинге в России.
Ранее стало известно, что Легков и Белов пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх, а их результаты аннулированы.
Дела всех российских спортсменов, фигурировавших в докладе Ричарда Макларена, будут рассмотрены до конца ноября.
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