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    Вылегжанин о дисквалификации Легкова и Белова: «Этого вердикта можно ждать и по нам»

    Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) дисквалификации Александр Легков МОК Максим Вылегжанин Пхенчхан-2018 Евгений Белов

    Российский лыжник Максим Вылегжанин прокомментировал решение МОК о дисквалификации Александра Легкова и Евгения Белова.

    «Если такой вердикт принят по ним, то этого можно ждать и по нам», – сказал Вылегжанин.

    Напомним, в декабре 2016-го Легков, Белов, Вылегжанин, Петухов, Шаповалова и Иванова были отстранены от соревнований Международной федерацией лыжных видов спорта (FIS) на основании доклада Макларена о допинге в России.

    Ранее стало известно, что Легков и Белов пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх, а их результаты аннулированы.

    Дела всех российских спортсменов, фигурировавших в докладе Ричарда Макларена, будут рассмотрены до конца ноября.

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