Норвежская федерация не обеспокоена тем, что узоры на новой форме горнолыжников используются в символике нацистов

Состоялась презентация формы сборной Норвегии по горнолыжному спорту для олимпийского сезона-2017/18.

Вязаные свитеры, выданные спортсменам, украшены изображением рун. В частности, на одежде изображена руна Тиваз (значение – воин, бог) и руна Альгиз (значение – жизнь). Данные символы использовались нацистами во время Второй мировой войны, позднее эту символику переняли неонацисты. Руна Тиваз также широко используется в Скандинавском движении сопротивления.

В связи с недавними демонстрациями неонацистов в шведском Гетеборге, презентация формы горнолыжников вызывала опасения из-за того, что одежда может вызывать неправильные ассоциации.

Компания-экипировщик связалась с представителями Федерации лыжных видов спорта Норвегии, в организации заявили, что не видят проблем в использовании данных символов на форме спортсменов.

«Мы пришли к выводу, что это не должно нас тревожить. Нацисты использовали ряд рунических знаков и других исторических символов, скандинавских героев и даже флагов.

Но у них нет права собственности на исторические символы, связанные с Норвегией. Мы использовали руны до этого, и все было в порядке», – отметила глава компании Dale of Norway Хильде Мидтхелл.

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