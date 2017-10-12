Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Норвежская федерация не обеспокоена тем, что узоры на новой форме горнолыжников используются в символике нацистов

    Теги горные лыжи фото сборная Норвегии жен Федерация лыжных видов спорта Норвегии сборная Норвегии (горные лыжи)

    Состоялась презентация формы сборной Норвегии по горнолыжному спорту для олимпийского сезона-2017/18.

    Вязаные свитеры, выданные спортсменам, украшены изображением рун. В частности, на одежде изображена руна Тиваз (значение – воин, бог) и руна Альгиз (значение – жизнь). Данные символы использовались нацистами во время Второй мировой войны, позднее эту символику переняли неонацисты. Руна Тиваз также широко используется в Скандинавском движении сопротивления.

    В связи с недавними демонстрациями неонацистов в шведском Гетеборге, презентация формы горнолыжников вызывала опасения из-за того, что одежда может вызывать неправильные ассоциации.

    Компания-экипировщик связалась с представителями Федерации лыжных видов спорта Норвегии, в организации заявили, что не видят проблем в использовании данных символов на форме спортсменов.

    «Мы пришли к выводу, что это не должно нас тревожить. Нацисты использовали ряд рунических знаков и других исторических символов, скандинавских героев и даже флагов.

    Но у них нет права собственности на исторические символы, связанные с Норвегией. Мы использовали руны до этого, и все было в порядке», – отметила глава компании Dale of Norway Хильде Мидтхелл.

    ФОТО

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться