Наверх
Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Представлен дизайн олимпийских медалей Пхенчхана-2018

    Теги фото Пхенчхан-2018

    Сегодня стало известно, как будут выглядеть медали Олимпийских игр в Пхенчхане-2018.

    Как сообщается на официальной странице Олимпиады-2018 в Instagram, источником вдохновения для дизайна наград стал хангыль, корейский алфавит.

    «Медали Пхенчхана призваны воплотить в металле страсть и устремления спортсменов», — также говорится на странице в социальной сети.

    XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхан, Республика Корея. На Играх будет разыграно 99 комплектов наград в 15 дисциплинах.

     

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться