Представлен дизайн олимпийских медалей Пхенчхана-2018

Сегодня стало известно, как будут выглядеть медали Олимпийских игр в Пхенчхане-2018.

Как сообщается на официальной странице Олимпиады-2018 в Instagram, источником вдохновения для дизайна наград стал хангыль, корейский алфавит.

«Медали Пхенчхана призваны воплотить в металле страсть и устремления спортсменов», — также говорится на странице в социальной сети.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхан, Республика Корея. На Играх будет разыграно 99 комплектов наград в 15 дисциплинах.