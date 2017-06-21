Часть соревнований Олимпиады-2018 может пройти в Северной Корее

Власти Южной Кореи могут предложить КНДР провести часть соревнований по лыжным видам во время Олимпиады-2018, сообщают южнокорейские СМИ.

Министр спорта Южной Кореи То Чжон Хван заявил, что ведомство рассматривает возможность проведения Олимпийских игр совместно с КНДР в надежде смягчить напряженность в отношениях двух стран.

Существует вероятность того, что при проведении Игр будет задействован горнолыжный курорт Масикрен, расположенный на востоке КНДР. Также То Чжон Хван предложил заявить на женский хоккейный турнир объединенную команду Южной и Северной Кореи.

Ожидается, что вопрос о переносе части соревнований в КНДР будет вынесен на обсуждение во время визита в Южную Корею главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в конце июня.