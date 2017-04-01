Вице-премьер РФ по вопросам спорта Виталий Мутко заявил, что иностранные спортсмены отказывались использовать допинг на Играх-2014 из-за работы российской лаборатории.

«Не буду вдаваться в подробности, но многие иностранные спортсмены, которые блистали потом, не показали в Сочи высокие результаты. По одной причине – работы на высочайшем уровне этой лаборатории.

И дрогнули, побоялись просто, что наши лаборанты под руководством иностранных экспертов установят, чем они там занимаются в обыденной жизни.

Некоторые даже не стали использовать свои терапевтические разрешения, потому что надо было бы заполнить бланк, и было бы понятно, на чем они бегают.

Это позор, когда люди под видом терапевтических разрешений принимают серьезные препараты, которые внесены в список запрещенных, и за применение которых других спортсменов дисквалифицируют.

А эти спортсмены получают преференции и преимущество только за счет этого. Но эта тема уводится в сторону и замалчивается», – заявил Мутко.

Также Мутко заявил, что готов поручиться за чистоту лыжника Александра Легкова.

«Послушайте, я лично вам даю 300 процентов гарантии за него», – сказал Мутко.