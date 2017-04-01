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    Виталий Мутко: «В Сочи-2014 многие иностранцы дрогнули, побоялись, что наши лаборанты установят, чем они занимаются»

    Теги Виталий Мутко Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков

    Вице-премьер РФ по вопросам спорта Виталий Мутко заявил, что иностранные спортсмены отказывались использовать допинг на Играх-2014 из-за работы российской лаборатории.

    «Не буду вдаваться в подробности, но многие иностранные спортсмены, которые блистали потом, не показали в Сочи высокие результаты. По одной причине – работы на высочайшем уровне этой лаборатории.

    И дрогнули, побоялись просто, что наши лаборанты под руководством иностранных экспертов установят, чем они там занимаются в обыденной жизни.

    Некоторые даже не стали использовать свои терапевтические разрешения, потому что надо было бы заполнить бланк, и было бы понятно, на чем они бегают.

    Это позор, когда люди под видом терапевтических разрешений принимают серьезные препараты, которые внесены в список запрещенных, и за применение которых других спортсменов дисквалифицируют.

    А эти спортсмены получают преференции и преимущество только за счет этого. Но эта тема уводится в сторону и замалчивается», – заявил Мутко.

    Также Мутко заявил, что готов поручиться за чистоту лыжника Александра Легкова.

    «Послушайте, я лично вам даю 300 процентов гарантии за него», – сказал Мутко.

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