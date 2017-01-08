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    Устюгов стал первым чемпионом «Тур де Ски», который держал лидерство от первого этапа до последнего

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски рекорды Сергей Устюгов

    Российский лыжник Сергей Устюгов сегодня выиграл престижную многодневку «Тур де Ски».

    Россиянин стал первым в истории гонки победителем, который держал лидерство от самого первого этапа до последнего.

    Напомним, что Устюгов выиграл шесть этапов гонки из семи и лишь на одном этапе был вторым.

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