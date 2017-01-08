Устюгов стал первым чемпионом «Тур де Ски», который держал лидерство от первого этапа до последнего
Российский лыжник Сергей Устюгов сегодня выиграл престижную многодневку «Тур де Ски».
Россиянин стал первым в истории гонки победителем, который держал лидерство от самого первого этапа до последнего.
Напомним, что Устюгов выиграл шесть этапов гонки из семи и лишь на одном этапе был вторым.
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