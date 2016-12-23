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    Шесть российских лыжников отстранены от соревнований, финал Кубка мира перенесен из Тюмени

    Теги Кубок мира Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) МОК FIS

    Международная федерация лыжных видов (FIS) сообщила, что шесть российских лыжников временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014.

    «Шесть лыжников, против которых Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела, отстранены с 22 декабря, согласно правилам FIS. Расследование предполагаемых допинговых нарушений будет осуществлять МОК. Обе организации – FIS и МОК – будут сотрудничать и обмениваться информацией по данному делу.

    Спортсмены и национальная федерация были должным образом уведомлены. FIS не уполномочен сообщать фамилии спортсменов до окончания расследования и оставляет это право Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

    ФЛГР выразила решимость в содействии восстановления имиджа лыжных гонок и чистого спорта. Первым шагом стало возвращение российской стороной FIS права на проведение финала Кубка мира в Тюмени», – говорится в пресс-релизе.

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