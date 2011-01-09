Японский каноист Судзуки дисквалифицирован на 8 лет за то, что подсыпал допинг сопернику

Японский каноист Ясухиро Судзуки дисквалифицирован на 8 лет за то, что подсыпал допинг сопернику.

Судзуки добавил запрещенный препарат в напиток своего товарища по команде Сейджи Коматцу. После этого Коматцу сдал положительный допинг-тест.

Позже Судзуки признался, что сделал это для того, чтобы его соперник не смог отобраться на Олимпиаду. Санкции с Коматцу были сняты.

Оба каноиста были надеждами Японии на предстоящей Олимпиаде-2020 в Токио.