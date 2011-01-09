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    Японский каноист Судзуки дисквалифицирован на 8 лет за то, что подсыпал допинг сопернику

    Теги допинг гребля на байдарках и каноэ дисквалификации Токио-2020 сборная Японии Ясухиро Судзуки Сейджи Коматцу

    Японский каноист Ясухиро Судзуки дисквалифицирован на 8 лет за то, что подсыпал допинг сопернику.

    Судзуки добавил запрещенный препарат в напиток своего товарища по команде Сейджи Коматцу. После этого Коматцу сдал положительный допинг-тест.

    Позже Судзуки признался, что сделал это для того, чтобы его соперник не смог отобраться на Олимпиаду. Санкции с Коматцу были сняты.

    Оба каноиста были надеждами Японии на предстоящей Олимпиаде-2020 в Токио.

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