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    Валерий Газзаев: «Оппоненты не могут смириться с феноменальными результатами России в Сочи»

    Теги Валерий Газзаев Сочи-2014 дисквалификации допинг Владимир Путин МОК ЧМ-2018 Государственная дума дисквалификации WADA Пхенчхан-2018 Ричард Макларен Григорий Родченков политика

    Депутат Государственной думы Валерий Газзаев высказался на тему того, что спортсмены из России смогут участвовать в Олимпиаде-2018 только в нейтральном статусе без признаков национальной идентификации.

    «Убежден, что принятое исполкомом МОК решение наносит колоссальный вред как олимпийскому движению России, так и авторитету олимпийского и паралимпийского движения на международном уровне. Это решение – несправедливое, необъективное, политически ангажированное. Оно нарушает один из основополагающих принципов, установленных Олимпийской хартией – недопустимость любой дискриминации, в том числе политической. К России применен принцип коллективной ответственности – беспрецедентный случай в мировой спортивной практике.

    МОК, WADA, некоторые международные организации и западные СМИ вот уже два года оказывают давление на Россию, а в последние месяцы оно не случайно усилилось. Комиссия МОК чуть ли не каждый день выносила новые и новые решения о пожизненной дисквалификации наших спортсменов и лишении их наград, пытаясь тем самым воздействовать на членов исполкома МОК перед судьбоносным 5 декабря. И ведь все делалось практически без доказательств, на основании пресловутого доклада Макларена и ничем не подтвержденных показаний Родченкова.

    На мой взгляд, очевидно: вся эта нечистоплотная политическая возня вокруг Олимпиады в Пхенчхане и ЧМ-2018 затевалась прежде всего для подрыва авторитета действующего главы государства (Владимира Путина – примечание Sports.ru), в том числе в преддверии выборов. Помимо этого наши оппоненты никак не могут смириться с тем, что Россия на домашней Олимпиаде в Сочи не только стала для всего мира примером того, как нужно организовывать соревнования высочайшего уровня, но и показала феноменальные спортивные результаты.

    Не получилось победить нас в честной конкурентной борьбе – и тогда в ход пошли иные методы. Попытки дискредитировать страну, обвинить ее атлетов в нечестности, отобрать медали, переписать историю…» – поделился мыслями политик.

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