🥉 Россиянки завоевали бронзу чемпионата Европы по академической гребле в соревнованиях четверок без рулевого
Россиянки завоевали бронзу ЧЕ по академической гребле в четверках без рулевого.
Российские спортсменки завоевали бронзовые медали чемпионата Европы по академической гребле в соревнованиях четверок без рулевого.
Турнир проходит в Италии. Спортсмены из России принимают в нем участие в нейтральном статусе.
Академическая гребля
Чемпионат Европы
Вареза, Италия
Женщины
Четверки без рулевого
1. Великобритания – 6.23,03
2. Германия – 6.24,65
3. Россия (Екатерина Жевлаченко, Екатерина Глазкова, Марина Рубцова, Валентина Плаксина) – 6.25,26
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
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