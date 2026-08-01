🥉 Россиянки завоевали бронзу чемпионата Европы по академической гребле в соревнованиях четверок без рулевого

Россиянки завоевали бронзу ЧЕ по академической гребле в четверках без рулевого.

Российские спортсменки завоевали бронзовые медали чемпионата Европы по академической гребле в соревнованиях четверок без рулевого.

Турнир проходит в Италии. Спортсмены из России принимают в нем участие в нейтральном статусе.

Академическая гребля

Чемпионат Европы

Вареза, Италия

Женщины

Четверки без рулевого

1. Великобритания – 6.23,03

2. Германия – 6.24,65

3. Россия (Екатерина Жевлаченко, Екатерина Глазкова, Марина Рубцова, Валентина Плаксина) – 6.25,26