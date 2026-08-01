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  4. 🥉 Россиянки завоевали бронзу чемпионата Европы по академической гребле в соревнованиях четверок без рулевого

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🥉 Россиянки завоевали бронзу чемпионата Европы по академической гребле в соревнованиях четверок без рулевого
Россиянки завоевали бронзу ЧЕ по академической гребле в четверках без рулевого.

Российские спортсменки завоевали бронзовые медали чемпионата Европы по академической гребле в соревнованиях четверок без рулевого. 

Турнир проходит в Италии. Спортсмены из России принимают в нем участие в нейтральном статусе.

Академическая гребля

Чемпионат Европы

Вареза, Италия

Женщины

Четверки без рулевого

1. Великобритания – 6.23,03

2. Германия – 6.24,65

3. Россия (Екатерина Жевлаченко, Екатерина Глазкова, Марина Рубцова, Валентина Плаксина) – 6.25,26

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
чемпионат Европы
Женская сборная России по гребле
Екатерина Глазкова
результаты
Марина Рубцова
Валентина Плаксина

Комментарии

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Это не честно, почему наши были без рулевого?
А с рулевым дополнительным "рабом на галерах" взяли бы золото.
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