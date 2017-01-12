МОК лишил трех китайских тяжелоатлеток золотых медалей Пекина-2008

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об аннулировании результатов восьми спортсменов, участвовавших в Пекине-2008 и Лондоне-2012.

В ходе перепроверки допинг-проб у атлетов обнаружены запрещенные препараты, среди спортсменов – три олимпийские чемпионки Игр-2008 из Китая.

Дисквалифицированные спортсмены:

Пекин-2008:

Цао Лэй (Китай, тяжелая атлетика, золото, гормон роста)

Чэнь Сеся (Китай, тяжелая атлетика, золото, гормон роста)

Лю Чуньхун (Китай, тяжелая атлетика, золото, гормон роста)

Надежда Остапчук (Беларусь, толкание ядра, бронза, туринабол и тамоксифен)

Дарья Пчельник (Беларусь, метание молота, 4-е место, туринабол)

Лондон-2012:

Сибель Симсек (Турция, тяжелая атлетика, 4-е место, туринабол и станозолол)

Интигам Заиров (Азербайджан, тяжелая атлетика, 6-е место, туринабол)

Норайр Варданян (Азербайджан, тяжелая атлетика, 11-е место, туринабол)