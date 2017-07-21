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    Чемпионат мира. Дериглазова выиграла золото, у Ибрагимова – бронза

    Теги рапира сборная России сабля чемпионат мира Инна Дериглазова Арианна Эрриго Изаура Тибюс Гу Бон Иль Камиль Ибрагимов Марта Мартьянова Алича Вольпи

    Сегодня в Лейпциге стартовал чемпионат мира по фехтованию.

    В первый день были разыграны награды в мужской сабле и женской рапире.

    Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова завоевала золото в индивидуальных соревнованиях рапиристок, обыграв в финале итальянку Аличу Вольпи.

    Это четвертый титул чемпионки мира для россиянки, в 2015 году она уже становилась обладательницей золота в индивидуальной рапире. Также на ее счету две высших награды в командных соревнованиях. 

    Чемпионат мира

    Лейпциг, Германия 

    Женщины

    Рапира

    1. Инна Дериглазова (Россия)
    2. Алича Вольпи (Италия)
    3. Арианна Эрриго (Италия)
    3. Изауре Тибюс (Франция)

    Ранее саблист Камиль Ибрагимов в полуфинале уступил корейцу Гу Бон Илю и завоевал бронзу.

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