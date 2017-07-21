Сегодня в Лейпциге стартовал чемпионат мира по фехтованию.

В первый день были разыграны награды в мужской сабле и женской рапире.

Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова завоевала золото в индивидуальных соревнованиях рапиристок, обыграв в финале итальянку Аличу Вольпи.

Это четвертый титул чемпионки мира для россиянки, в 2015 году она уже становилась обладательницей золота в индивидуальной рапире. Также на ее счету две высших награды в командных соревнованиях.

Чемпионат мира

Лейпциг, Германия

Женщины

Рапира

1. Инна Дериглазова (Россия)

2. Алича Вольпи (Италия)

3. Арианна Эрриго (Италия)

3. Изауре Тибюс (Франция)

Ранее саблист Камиль Ибрагимов в полуфинале уступил корейцу Гу Бон Илю и завоевал бронзу.