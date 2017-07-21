Чемпионат мира. Дериглазова выиграла золото, у Ибрагимова – бронза
Сегодня в Лейпциге стартовал чемпионат мира по фехтованию.
В первый день были разыграны награды в мужской сабле и женской рапире.
Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова завоевала золото в индивидуальных соревнованиях рапиристок, обыграв в финале итальянку Аличу Вольпи.
Это четвертый титул чемпионки мира для россиянки, в 2015 году она уже становилась обладательницей золота в индивидуальной рапире. Также на ее счету две высших награды в командных соревнованиях.
Чемпионат мира
Лейпциг, Германия
Женщины
Рапира
1. Инна Дериглазова (Россия)
2. Алича Вольпи (Италия)
3. Арианна Эрриго (Италия)
3. Изауре Тибюс (Франция)
Ранее саблист Камиль Ибрагимов в полуфинале уступил корейцу Гу Бон Илю и завоевал бронзу.
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