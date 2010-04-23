Пойманный на допинге Крущельницкий дает мастер-классы в Санкт-Петербурге. Цена часа – 10 тысяч рублей

Российский керлингист Александр Крушельницкий, сдавший положительную допинг-пробу на мельдоний в Пхенчхане-2018, дает мастер-классы в Санкт-Петербурге.

Цена одного часа занятий – 10 тысяч рублей.

«Друзья, продолжайте записываться к нам на мастер-классы! Мы вас ждем!» – написала супруга Крушельницкого Анастасия Брызгалова.

Брызгалова и Крушельницкий взяли бронзу Пхенчхана-2018 в дабл-миксте, но позже были лишены медали из-за допинга партнера.

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