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    Пойманный на допинге Крущельницкий дает мастер-классы в Санкт-Петербурге. Цена часа – 10 тысяч рублей

    Теги сборная России допинг фото Александр Крушельницкий Анастасия Брызгалова дабл-микст Керлинг

    Российский керлингист Александр Крушельницкий, сдавший положительную допинг-пробу на мельдоний в Пхенчхане-2018, дает мастер-классы в Санкт-Петербурге.

    Цена одного часа занятий – 10 тысяч рублей.

    «Друзья, продолжайте записываться к нам на мастер-классы! Мы вас ждем!» – написала супруга Крушельницкого Анастасия Брызгалова.

    Брызгалова и Крушельницкий взяли бронзу Пхенчхана-2018 в дабл-миксте, но позже были лишены медали из-за допинга партнера.

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