Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Магнус Недреготтен: «Для Брызгаловой ужасно оказаться в команде с тем, кого поймали на допинге. Она-то не сделала ничего плохого»

    Теги сборная России жен сборная России допинг сборная Норвегии Пхенчхан-2018 Александр Крушельницкий Анастасия Брызгалова Магнус Недреготтен

    Норвежский керлингист Магнус Недреготтен поделился мнением насчет слов россиянки Анастасии Брызгаловой о его реакции после перераспределения медалей Пхенчхана-2018.

    Брызгалова и Александр Крушельницкий были вынуждены вернуть бронзу Игр-2018 из-за положительного допинг-теста партнера. Медаль перешла команде из Норвегии.

    «Очень грустно слышать такие заявления. Они совершенно неуместны, неприятно это слышать.

    В то же время, для нее ужасно быть в команде с тем, кого поймали на допинге, потерять олимпийскую медаль. Она-то не сделала ничего плохого.

    Я говорил, что на Олимпиаде мы заняли четвертое место, а получили бронзу. Это было очень странно. Еще я поднял тему допинга – когда кто-то сдает положительный допинг-тест, то в спорте это принято считать обманом», – сказал Недреготтен.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться