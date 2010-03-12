Магнус Недреготтен: «Для Брызгаловой ужасно оказаться в команде с тем, кого поймали на допинге. Она-то не сделала ничего плохого»

Норвежский керлингист Магнус Недреготтен поделился мнением насчет слов россиянки Анастасии Брызгаловой о его реакции после перераспределения медалей Пхенчхана-2018.

Брызгалова и Александр Крушельницкий были вынуждены вернуть бронзу Игр-2018 из-за положительного допинг-теста партнера. Медаль перешла команде из Норвегии.

«Очень грустно слышать такие заявления. Они совершенно неуместны, неприятно это слышать.

В то же время, для нее ужасно быть в команде с тем, кого поймали на допинге, потерять олимпийскую медаль. Она-то не сделала ничего плохого.

Я говорил, что на Олимпиаде мы заняли четвертое место, а получили бронзу. Это было очень странно. Еще я поднял тему допинга – когда кто-то сдает положительный допинг-тест, то в спорте это принято считать обманом», – сказал Недреготтен.