Анастасия Брызгалова: «И болельщики, и соперники в истории с мельдонием нас поддержали. Только норвежец высказался очень погано»

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова рассказала об отношении спортсменов других стран к положительной допинг-пробе Александра Крушельницкого на мельдоний.

– И иностранцы тоже вас поддержали?



– Да, и болельщики, и соперники. Швейцарцы, канадцы писали: «Ситуация абсурдная. Верим, что вы вернетесь!» У нас тесный круг общения, на турнирах всегда играем с одними и теми же ребятами. Неплохо общаемся.

Только норвежец высказался очень погано. Просто отвратительно. Сказал, что он столько готовился ради этой медали, а русские украли у него минуту славы. Так говорить, понимая ситуацию… Не все люди могут признать, что они слабее, – сказала Брызгалова.