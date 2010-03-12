Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Анастасия Брызгалова: «И болельщики, и соперники в истории с мельдонием нас поддержали. Только норвежец высказался очень погано»

    Теги сборная России жен сборная России допинг сборная Норвегии Пхенчхан-2018 сборная Норвегии жен Александр Крушельницкий Анастасия Брызгалова

    Российская керлингистка Анастасия Брызгалова рассказала об отношении спортсменов других стран к положительной допинг-пробе Александра Крушельницкого на мельдоний.

    – И иностранцы тоже вас поддержали? 

    – Да, и болельщики, и соперники. Швейцарцы, канадцы писали: «Ситуация абсурдная. Верим, что вы вернетесь!» У нас тесный круг общения, на турнирах всегда играем с одними и теми же ребятами. Неплохо общаемся.

    Только норвежец высказался очень погано. Просто отвратительно. Сказал, что он столько готовился ради этой медали, а русские украли у него минуту славы. Так говорить, понимая ситуацию… Не все люди могут признать, что они слабее, – сказала Брызгалова.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться