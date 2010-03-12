Анастасия Брызгалова: «Думаю, очень скоро поменяю фамилию»

Российская керлингистка сообщила, что в скором времени возьмет фамилию мужа.

Супруг Брызгаловой – керлингист , который является партнером Брызгаловой в дабл-миксте.

«Я буду менять фамилию. Просто у нас была дилемма: или мы летим в медовый месяц, или я остаюсь и иду заниматься документами. Конечно, я остановила свой выбор на медовом месяце.

Когда будет время, я поменяю фамилию. Думаю, что это случится очень скоро», – рассказала Брызгалова в эфире «7 Дней» во «ВКонтакте».