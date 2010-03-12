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    Анастасия Брызгалова: «Думаю, очень скоро поменяю фамилию»

    Теги сборная России Александр Крушельницкий Анастасия Брызгалова дабл-микст

    Российская керлингистка Анастасия Брызгалова сообщила, что в скором времени возьмет фамилию мужа. 

    Супруг Брызгаловой – керлингист Александр Крушельницкий, который является партнером Брызгаловой в дабл-миксте. 

    «Я буду менять фамилию. Просто у нас была дилемма: или мы летим в медовый месяц, или я остаюсь и иду заниматься документами.  Конечно, я остановила свой выбор на медовом месяце.

    Когда будет время, я поменяю фамилию. Думаю, что это случится очень скоро», – рассказала Брызгалова в эфире «7 Дней» во «ВКонтакте». 

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