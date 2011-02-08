Олимпиада-2018. Керлинг. Дабл-микст. Россия проиграла США и встретится с Норвегией и другие матчи

8 февраля на зимних Олимпийских играх в корейском Пхенчхане пройдут первые соревнования по керлингу. Россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий проиграли команде США и во втором матче дня встретятся с Норвегией.
Олимпиада-2018
Пхенчхан, Республика Корея
8 февраля
Дабл-микст
Групповой раунд
1-й раунд
США – Россия – 9:3
Канада – Норвегия – 6:9
Южная Корея – Финляндия – 9:4
Китай – Швейцария – 5:7
2-й раунд
Россия – Норвегия – 14.05
Прямая трансляция – «Матч! Игра»
США – Канада – 14.05
Прямая трансляция – «Матч ТВ»
Финляндия – Швейцария – 14.05
Южная Корея – Китай – 14.05
Турнирное положение: Россия, Канада, Норвегия, Китай, США, Финляндия, Южная Корея, Швейцария – по 0 побед (0 игр).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.