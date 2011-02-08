Олимпиада-2018. Керлинг. Дабл-микст. Россия проиграла США и встретится с Норвегией и другие матчи

8 февраля на зимних Олимпийских играх в корейском Пхенчхане пройдут первые соревнования по керлингу. Россияне и Александр Крушельницкий проиграли команде США и во втором матче дня встретятся с Норвегией.

Олимпиада-2018

Пхенчхан, Республика Корея

8 февраля

Дабл-микст

Групповой раунд

1-й раунд

США – Россия – 9:3

Канада – Норвегия – 6:9

Южная Корея – Финляндия – 9:4

Китай – Швейцария – 5:7

2-й раунд

Россия – Норвегия – 14.05

Прямая трансляция – «Матч! Игра»

США – Канада – 14.05

Прямая трансляция – «Матч ТВ»

Финляндия – Швейцария – 14.05

Южная Корея – Китай – 14.05

Турнирное положение: Россия, Канада, Норвегия, Китай, США, Финляндия, Южная Корея, Швейцария – по 0 побед (0 игр).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.