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    Олимпиада-2018. Керлинг. Дабл-микст. Россия проиграла США и встретится с Норвегией и другие матчи

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    8 февраля на зимних Олимпийских играх в корейском Пхенчхане пройдут первые соревнования по керлингу. Россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий проиграли команде США и во втором матче дня встретятся с Норвегией.

    Олимпиада-2018

    Пхенчхан, Республика Корея

    8 февраля

    Дабл-микст

    Групповой раунд

    1-й раунд

    США – Россия – 9:3

    Канада – Норвегия – 6:9

    Южная Корея – Финляндия – 9:4

    Китай – Швейцария – 5:7

    2-й раунд

    Россия – Норвегия – 14.05

    Прямая трансляция – «Матч! Игра»

    США – Канада – 14.05

    Прямая трансляция – «Матч ТВ»

    Финляндия – Швейцария – 14.05

    Южная Корея – Китай – 14.05

    Турнирное положение: Россия, Канада, Норвегия, Китай, США, Финляндия, Южная Корея, Швейцария – по 0 побед (0 игр).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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