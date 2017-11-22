Чемпионат Европы (жен). 1-й этап. Россия уступила Швеции и другие матчи

Сегодня в швейцарском Санкт-Галлене проходят очередные матчи женского чемпионата Европы по керлингу. Сборная России проиграла команде Швеции (5:6).

Чемпионат Европы

Санкт-Галлен, Швейцария

Круговой турнир

18 ноября

Турция — Россия — 7:6

19 ноября

Россия — Шотландия — 7:8

Италия — Россия — 9:8

20 ноября

Россия — Швейцария — 7:8

Дания — Россия — 2:12

21 ноября

Россия — Чехия — 8:2

22 ноября

Россия — Швеция — 5:6

Венгрия — Россия — 21.00

23 ноября

Германия — Россиия — 16.00

Турнирное положение: Швеция – 7 побед (7 матчей), Шотландия – 6 (7), Швейцария – 6 (7), Италия – 4 (7), Чехия – 2 (7), Дания – 2 (7), Германия – 2 (7), Венгрия – 2 (7), Россия – 2 (7), Турция – 2 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.