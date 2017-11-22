Чемпионат Европы (жен). 1-й этап. Россия уступила Швеции и другие матчи
Сегодня в швейцарском Санкт-Галлене проходят очередные матчи женского чемпионата Европы по керлингу. Сборная России проиграла команде Швеции (5:6).
Чемпионат Европы
Санкт-Галлен, Швейцария
Круговой турнир
18 ноября
Турция — Россия — 7:6
19 ноября
Россия — Шотландия — 7:8
Италия — Россия — 9:8
20 ноября
Россия — Швейцария — 7:8
Дания — Россия — 2:12
21 ноября
Россия — Чехия — 8:2
22 ноября
Россия — Швеция — 5:6
Венгрия — Россия — 21.00
23 ноября
Германия — Россиия — 16.00
Турнирное положение: Швеция – 7 побед (7 матчей), Шотландия – 6 (7), Швейцария – 6 (7), Италия – 4 (7), Чехия – 2 (7), Дания – 2 (7), Германия – 2 (7), Венгрия – 2 (7), Россия – 2 (7), Турция – 2 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
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