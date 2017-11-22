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    Чемпионат Европы (жен). 1-й этап. Россия уступила Швеции и другие матчи

    Теги сборная России жен сборная Дании жен сборная Шотландии жен результаты сборная Германии жен сборная Италии жен сборная Чехии жен чемпионат Европы жен сборная Швейцарии сборная Венгрии

    Сегодня в швейцарском Санкт-Галлене проходят очередные матчи женского чемпионата Европы по керлингу. Сборная России проиграла команде Швеции (5:6).

    Чемпионат Европы

    Санкт-Галлен, Швейцария

    Круговой турнир

    18 ноября

    Турция — Россия — 7:6

    19 ноября

    Россия — Шотландия — 7:8

    Италия — Россия — 9:8

    20 ноября

    Россия — Швейцария — 7:8

    Дания — Россия — 2:12

    21 ноября

    Россия — Чехия — 8:2

    22 ноября

    Россия — Швеция — 5:6

    Венгрия — Россия — 21.00

    23 ноября

    Германия — Россиия — 16.00

    Турнирное положение: Швеция – 7 побед (7 матчей), Шотландия – 6 (7), Швейцария – 6 (7), Италия – 4 (7), Чехия – 2 (7),  Дания – 2 (7), Германия – 2 (7), Венгрия – 2 (7), Россия – 2 (7), Турция – 2 (7).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

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