Сергей Карякин: «Всегда открыто поддерживал Путина, но теперь могу сделать это официально. Я в Putin Team»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин присоединился к движению Putin Team.

«Всегда открыто поддерживал Владимира Путина, но теперь, наконец, могу сделать это официально. Putin Team. Я в команде!» – написал Карякин в твиттере.

Ранее российский хоккеист Александр Овечкин объявил о создании движения Putin Team, цель которого – поддерживать президента России Владимира Путина.

Они первыми вступили в Putin Team