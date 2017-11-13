Сергей Карякин: «Всегда открыто поддерживал Путина, но теперь могу сделать это официально. Я в Putin Team»
Российский гроссмейстер Сергей Карякин присоединился к движению Putin Team.
«Всегда открыто поддерживал Владимира Путина, но теперь, наконец, могу сделать это официально. Putin Team. Я в команде!» – написал Карякин в твиттере.
Ранее российский хоккеист Александр Овечкин объявил о создании движения Putin Team, цель которого – поддерживать президента России Владимира Путина.
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