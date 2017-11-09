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    «Ведомости»: движение Овечкина создано для объединения знаменитостей в поддержку Путина

    Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин политика

    Движение Putin Team было создано хоккеистом Александром Овечкиным с целью объединить знаменитостей в рамках предвыборной кампании президента России Владимира Путина.

    Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на анонимные источники, близкие к Кремлю.

    Источники утверждают, что идея движения принадлежит не Кремлю и не самому Овечкину.

    Движение было придумано в компании «ИМА-консалтинг» (входит в холдинг «Группа ИМА»). Идея получила одобрение Кремля уже после начала ее реализации.

    Агент Овечкина Глеб Чистяков заявил, что никаких комментариев о движении пока не будет, информацию об авторах идеи он тоже оставил без комментариев.

    Гендиректор «ИМА-консалтинга» Вартан Саркисов на вопрос, действительно ли ИМА является автором идеи Putin Team, ответил: «Это неправда».

    Сайт «Ведомостей» утром 9 ноября по техническим причинам недоступен, с материалом можно ознакомиться здесь.

    «Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин

    Они первыми вступили в Putin Team

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