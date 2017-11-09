«Ведомости»: движение Овечкина создано для объединения знаменитостей в поддержку Путина
Движение Putin Team было создано хоккеистом Александром Овечкиным с целью объединить знаменитостей в рамках предвыборной кампании президента России Владимира Путина.
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на анонимные источники, близкие к Кремлю.
Источники утверждают, что идея движения принадлежит не Кремлю и не самому Овечкину.
Движение было придумано в компании «ИМА-консалтинг» (входит в холдинг «Группа ИМА»). Идея получила одобрение Кремля уже после начала ее реализации.
Агент Овечкина Глеб Чистяков заявил, что никаких комментариев о движении пока не будет, информацию об авторах идеи он тоже оставил без комментариев.
Гендиректор «ИМА-консалтинга» Вартан Саркисов на вопрос, действительно ли ИМА является автором идеи Putin Team, ответил: «Это неправда».
Сайт «Ведомостей» утром 9 ноября по техническим причинам недоступен, с материалом можно ознакомиться здесь.
«Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин
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