Непомнящий – Карякину: «Не научишь, как почувствовать себя победителем, упустив чемпионское звание?»

Российские гроссмейстеры и Ян Непомнящий вступили в перепалку после окончания командного чемпионата Европы, где сборная Россия стала второй.

В состав команды входили Непомнящий, Александр Грищук, Никита Витюгов, Максим Матлаков и Даниил Дубов.

«Поздравляю женскую сборную России с блестящей победой! Мужчины бились до конца, но немного не хватило.

Сборную Азербайджана с заслуженной победой», – написал Карякин в своем твиттере.

«Не научишь, как почувствовать себя победителем, упустив чемпионское звание?» – прокомментировал Непомнящий.

«Как только ты его упустишь – научу», – заявил Карякин, который уступил в матче за шахматную корону норвежцу Магнусу Карлсену.

«А ты, вообще, за Россию болеешь?» – поинтересовался Непомнящий.

«Я, вообще-то, пропустил ужин и отложил все дела, думая, что при счете 3-1 вы выигрываете, болел за тебя. Ну да ладно, зачем я это объясняю…»

«Пропустил ужин? Странно. Смотрел новости, а там об этом ни слова», – парировал Непомнящий.

«Ну, во-первых, завидуй молча. А во-вторых, за истеричку болеть – дело неблагодарное. Это я уже понял», – добавил Карякин.

Позднее Непомнящий принес извинения, и шахматисты помирились.

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