Непомнящий – Карякину: «Не научишь, как почувствовать себя победителем, упустив чемпионское звание?»
Российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Ян Непомнящий вступили в перепалку после окончания командного чемпионата Европы, где сборная Россия стала второй.
В состав команды входили Непомнящий, Александр Грищук, Никита Витюгов, Максим Матлаков и Даниил Дубов.
«Поздравляю женскую сборную России с блестящей победой! Мужчины бились до конца, но немного не хватило.
Сборную Азербайджана с заслуженной победой», – написал Карякин в своем твиттере.
«Не научишь, как почувствовать себя победителем, упустив чемпионское звание?» – прокомментировал Непомнящий.
«Как только ты его упустишь – научу», – заявил Карякин, который уступил в матче за шахматную корону норвежцу Магнусу Карлсену.
«А ты, вообще, за Россию болеешь?» – поинтересовался Непомнящий.
«Я, вообще-то, пропустил ужин и отложил все дела, думая, что при счете 3-1 вы выигрываете, болел за тебя. Ну да ладно, зачем я это объясняю…»
«Пропустил ужин? Странно. Смотрел новости, а там об этом ни слова», – парировал Непомнящий.
«Ну, во-первых, завидуй молча. А во-вторых, за истеричку болеть – дело неблагодарное. Это я уже понял», – добавил Карякин.
Позднее Непомнящий принес извинения, и шахматисты помирились.
«Я жил в Крыму и всегда считал себя русским». Шахматист, который все-таки победил Карлсена
«В 2013 году я думал бросить шахматы». Правила жизни Яна Непомнящего
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.