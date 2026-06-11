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ФИДЕ приостановила членство Федерации шахмат России
ФИДЕ приостановила членство Федерации шахмат России.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) приостановила членство Федерации шахмат России.

В марте Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение, согласно которому Федерация шахмат России в течение 90 дней должна прекратить любую деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму.

«Совет ФИДЕ рассмотрел ход выполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении Федерации шахмат России. Рассмотрев представленную информацию, Совет отмечает, что требования, изложенные в решении CAS, не были выполнены в установленные сроки.

В соответствии со статьей 26.10 Устава ФИДЕ, Совет постановляет немедленно применить санкцию в виде временного приостановления членства соответствующей федерации.

В то же время Совет подтверждает свою приверженность защите прав и интересов отдельных шахматистов. В соответствии с регламентом ФИДЕ и с учетом рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) сохраняются меры, обеспечивающие возможность участия соответствующих игроков в международных шахматных соревнованиях на условиях, установленных ФИДЕ.

Совет подчеркивает, что данное решение касается федерации-члена и не является ограничением возможностей участия, доступных отдельным игрокам в соответствии с действующим регламентом и решениями ФИДЕ», – говорится на сайте организации.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ФИДЕ
logoCAS
ФШР
logoФИДЕ

Комментарии

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Это что за режим "позднего зажигания"?
Тут некоторые федерации уже разбан начали, а ФИДЕ наоборот к 2026 решили проявить оригинальность🤭
ОтветBerton
Это что за режим "позднего зажигания"? Тут некоторые федерации уже разбан начали, а ФИДЕ наоборот к 2026 решили проявить оригинальность🤭
Они же шахматисты, долго думают. А потом делают неправильный ход.
ОтветBerton
Это что за режим "позднего зажигания"? Тут некоторые федерации уже разбан начали, а ФИДЕ наоборот к 2026 решили проявить оригинальность🤭
Да шахматисты всегда были с поздним зажиганием 😂😂😂
Так и хочется спросить- как Косово стало членом ФИДЕ. Хотя о чем это я…
ОтветSilvesterCat
Так и хочется спросить- как Косово стало членом ФИДЕ. Хотя о чем это я…
Комментарий скрыт
ОтветSilvesterCat
Так и хочется спросить- как Косово стало членом ФИДЕ. Хотя о чем это я…
Спросил у ИИ. Ответ такой:

Решение Международного суда ООН: В 2010 году Международный суд ООН в Гааге вынес консультативное заключение, согласно которому декларация независимости Косово не нарушила нормы международного права. В отношении ЛНР/ДНР подобных решений на международном уровне нет. Косово признано независимым государством более чем половиной стран мира (включая США, Великобританию и большинство стран ЕС) и является членом многих международных организаций. ЛНР и ДНР признаются Российской Федерацией и несколькими другими государствами (Сирия, КНДР).

Решение МОК (Главный фактор): В декабре 2014 года Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Косову полноценное членство. По правилам мирового спорта, признание со стороны МОК открывает «зеленый свет» для автоматического или упрощенного принятия страны во все международные спортивные федерации. FIDE, будучи признанной МОК организацией, следует олимпийской системе.
У меня вопрос: а федерации Израиля запрещена деятельность на Голанах? Хотя бы на бумаге.
ОтветAlex1104
У меня вопрос: а федерации Израиля запрещена деятельность на Голанах? Хотя бы на бумаге.
Не слышал, что там проводятся шахматные турниры
ОтветAlex1104
У меня вопрос: а федерации Израиля запрещена деятельность на Голанах? Хотя бы на бумаге.
Арабы уже давно в шахматы не играют. Там думать надо
Шах , но без Мата
Аркаша Дворкович вроде не эстонец, а 4 года раздумывал🤣 Интересно, что по этому поводу напишет его старый друг Дмитрий Анатольевич
ОтветБоевой Бурят Путина
Аркаша Дворкович вроде не эстонец, а 4 года раздумывал🤣 Интересно, что по этому поводу напишет его старый друг Дмитрий Анатольевич
Консультировался у другого друга, по фамилии Вайно. Тот как раз эстонец.
ОтветБоевой Бурят Путина
Аркаша Дворкович вроде не эстонец, а 4 года раздумывал🤣 Интересно, что по этому поводу напишет его старый друг Дмитрий Анатольевич
А что он мог тут сделать?)
Напомните мне, это там где русский президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович?! )))
Вроде шахматисты не футболисты, но похоже, что в ФИДЕ именно они собрались и принимают решения...
А Израилью можна?
ОтветAkmal Jalilov
А Израилью можна?
Что именно? Вести шахматную деятельность на наших новых территориях?)
Ответkapitan.vorobey
Что именно? Вести шахматную деятельность на наших новых территориях?)
не знал что у вас вообще есть территории
Лицемерие в кубе - что такое шахматы без России?
ОтветHockeyFreak
Лицемерие в кубе - что такое шахматы без России?
Уже не так странно, как было бы в советские времена. Тогда реально шахматы были нашими, и буз нас шахматы было не представить.
А сейчас в топе Индия, Узбекистан, Норвегия, Китай, Нидерланды, Германия... Наши на вторых ролях, к сожалению. Единственный "борец" - Непомнящий, он 10й в ТОПе, но и он бесславно сливает финалы. Остальные вспыхивают от случая к случаю.
Ответkapitan.vorobey
Уже не так странно, как было бы в советские времена. Тогда реально шахматы были нашими, и буз нас шахматы было не представить. А сейчас в топе Индия, Узбекистан, Норвегия, Китай, Нидерланды, Германия... Наши на вторых ролях, к сожалению. Единственный "борец" - Непомнящий, он 10й в ТОПе, но и он бесславно сливает финалы. Остальные вспыхивают от случая к случаю.
Норвегия точно в топе? Или в топе один норвежец?
Какой же уродливый и гнилой стал весь этот спорт с их интригами и полит играми. Еще делают вид. что все по законам:D
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