ФИДЕ приостановила членство Федерации шахмат России.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) приостановила членство Федерации шахмат России.

В марте Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение, согласно которому Федерация шахмат России в течение 90 дней должна прекратить любую деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму.

«Совет ФИДЕ рассмотрел ход выполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении Федерации шахмат России. Рассмотрев представленную информацию, Совет отмечает, что требования, изложенные в решении CAS, не были выполнены в установленные сроки.

В соответствии со статьей 26.10 Устава ФИДЕ, Совет постановляет немедленно применить санкцию в виде временного приостановления членства соответствующей федерации.

В то же время Совет подтверждает свою приверженность защите прав и интересов отдельных шахматистов. В соответствии с регламентом ФИДЕ и с учетом рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) сохраняются меры, обеспечивающие возможность участия соответствующих игроков в международных шахматных соревнованиях на условиях, установленных ФИДЕ.

Совет подчеркивает, что данное решение касается федерации-члена и не является ограничением возможностей участия, доступных отдельным игрокам в соответствии с действующим регламентом и решениями ФИДЕ», – говорится на сайте организации.