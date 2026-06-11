Международная шахматная федерация (ФИДЕ) приостановила членство Федерации шахмат России.
В марте Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение, согласно которому Федерация шахмат России в течение 90 дней должна прекратить любую деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму.
«Совет ФИДЕ рассмотрел ход выполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении Федерации шахмат России. Рассмотрев представленную информацию, Совет отмечает, что требования, изложенные в решении CAS, не были выполнены в установленные сроки.
В соответствии со статьей 26.10 Устава ФИДЕ, Совет постановляет немедленно применить санкцию в виде временного приостановления членства соответствующей федерации.
В то же время Совет подтверждает свою приверженность защите прав и интересов отдельных шахматистов. В соответствии с регламентом ФИДЕ и с учетом рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) сохраняются меры, обеспечивающие возможность участия соответствующих игроков в международных шахматных соревнованиях на условиях, установленных ФИДЕ.
Совет подчеркивает, что данное решение касается федерации-члена и не является ограничением возможностей участия, доступных отдельным игрокам в соответствии с действующим регламентом и решениями ФИДЕ», – говорится на сайте организации.
Тут некоторые федерации уже разбан начали, а ФИДЕ наоборот к 2026 решили проявить оригинальность🤭
Решение Международного суда ООН: В 2010 году Международный суд ООН в Гааге вынес консультативное заключение, согласно которому декларация независимости Косово не нарушила нормы международного права. В отношении ЛНР/ДНР подобных решений на международном уровне нет. Косово признано независимым государством более чем половиной стран мира (включая США, Великобританию и большинство стран ЕС) и является членом многих международных организаций. ЛНР и ДНР признаются Российской Федерацией и несколькими другими государствами (Сирия, КНДР).
Решение МОК (Главный фактор): В декабре 2014 года Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Косову полноценное членство. По правилам мирового спорта, признание со стороны МОК открывает «зеленый свет» для автоматического или упрощенного принятия страны во все международные спортивные федерации. FIDE, будучи признанной МОК организацией, следует олимпийской системе.
А сейчас в топе Индия, Узбекистан, Норвегия, Китай, Нидерланды, Германия... Наши на вторых ролях, к сожалению. Единственный "борец" - Непомнящий, он 10й в ТОПе, но и он бесславно сливает финалы. Остальные вспыхивают от случая к случаю.