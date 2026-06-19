Магнус Карлсен проиграл четыре партии подряд на клубном чемпионате мира по рапиду
Магнус Карлсен проиграл четыре партии подряд на клубном ЧМ по рапиду.
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен потерпел четыре поражения подряд на клубном чемпионате мира по рапиду.
Соревнования прошли в Гонконге. Играя за команду WR Chess, Карлсен уступил Арджуну Эригайси (Индия / Team MGD1), Шанту Саргсяну (Армения / Sky Chess), Жавохиру Синдарову (Узбекистан / Uzbekistan) и Айдыну Сулейманулы (Азербайджан / Odlar Yurdu).
Всего Карлсен провел на турнире восемь партий, из которых также выиграл две и две свел вничью. WR Chess заняла итоговое 18-е место, а победу одержала Dragon Chilling в составе с китайцем Дин Лижэнем.
С 20 по 21 июня на клубном ЧМ также пройдет турнир по блицу.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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