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  4. Магнус Карлсен проиграл четыре партии подряд на клубном чемпионате мира по рапиду

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Магнус Карлсен проиграл четыре партии подряд на клубном чемпионате мира по рапиду
Магнус Карлсен проиграл четыре партии подряд на клубном ЧМ по рапиду.

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен потерпел четыре поражения подряд на клубном чемпионате мира по рапиду.

Соревнования прошли в Гонконге. Играя за команду WR Chess, Карлсен уступил Арджуну Эригайси (Индия / Team MGD1), Шанту Саргсяну (Армения / Sky Chess), Жавохиру Синдарову (Узбекистан / Uzbekistan) и Айдыну Сулейманулы (Азербайджан / Odlar Yurdu).

Всего Карлсен провел на турнире восемь партий, из которых также выиграл две и две свел вничью. WR Chess заняла итоговое 18-е место, а победу одержала Dragon Chilling в составе с китайцем Дин Лижэнем.

С 20 по 21 июня на клубном ЧМ также пройдет турнир по блицу.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Клубный чемпионат мира по рапиду и блицу
Шант Саргсян
Жавохир Синдаров
Айдын Сулейманлы
logoМагнус Карлсен
Арджун Эригайси

Комментарии

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Он улетел, но обещал вернуться.
Неожиданно провальный результат в рапиде у Карлсена.
Карлес не в настре просто))
Если не практиковать навык, то даже у лучшего в мире он рано или поздно притупляется..
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