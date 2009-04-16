Степан Федоров: «Сам видел, как Демченко рассыпал порошок по трассе на чемпионате мира в Кенигзее»

Российский саночник раскритиковал работу главного тренера сборной России Альберта Демченко.

«Братья Демченко как тренеры — одна большая ошибка в санном спорте. Постоянно конфликты. В то время, когда Альберт выступал, все работали на него. Я, , остальные были для массовки, это несправедливо. Сейчас, если начнем все вместе работать на Семена Павличенко, он олимпийским чемпионом станет, у него в 1000 раз класс выше, чем у Демченко.

Вот Семен сказал, что боится за свою жизнь, я тоже боюсь за свою. Про порошок, поверьте, все знают. Не знаю, в курсе ли про это глава федерации Наталья Гарт, но если Демченко делает такое без нее, то он вдвойне паршивый. Но тот случай — не единичный.

Своими глазами видел, как он рассыпал порошок на чемпионате мира, не России. В Кенигзее. Женская спринтерская гонка. Я поднимаюсь, а эти братья выбрали место, где камеры их не видят, — и после первого виража женского старта рассыпают порошок, лично видел. Думаю, и они меня видели. Белое вещество — что же это было… не лед раздробленный, а какая-то соль или химикаты.

Перед тем же чемпионатом России, на котором произошел инцидент с порошком, был тоже скандал. Перед турниром Демченко всех собирает и говорит: «Сдайте боевые сани. На боевых едет только , у нее нет тренировочных». И ржет. Все делается, чтобы обыграть Иванову, нашу лучшую саночницу. Уж поверьте, это чистое вранье — у дочери Демченко есть сани на любой вкус.

Мы сейчас подписали бумагу, что против продолжения работы в команде братьев Демченко. Всего 17 человек. Татьяна Иванова, Семен Павличенко… Откройте список нашей сборной на , почти все там.

Почему мы боимся Демченко? Была история, как он побил главного тренера сборной Васина. Это было на сборе в олимпийский сезон Сочи. Васин что-то ему сказал, а Альберт ударил по лицу и повалил на землю. Много людей это видело. То есть все понимают, что это страшный человек», – рассказал Федоров.

Ранее с критикой Демченко выступал член сборной России Семен Павличенко.