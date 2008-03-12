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    Семен Павличенко: «У меня сейчас есть большое желание выступать также и в санях-двойках»

    Теги санный спорт Семен Павличенко сборная России (сани) Александр Горбацевич

    Чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко сообщил, что в новом сезоне хочет попробовать себя в санях-двойках.

    «У меня сейчас есть большое желание выступать также и в санях-двойках. Есть ребята, которые хотели бы быть со мной в одном экипаже. Может быть, это будет Александр Горбацевич, а может, и кто-то другой. Сейчас очень важно собрать хорошие сани, которые были бы удобными и хорошо управлялись.

    Но если в начале сезона я пойму, что моя затея не удалась, то откажусь от нее. А сейчас я очень хочу прокатиться. Олимпийский сезон прошел, самое время испытать что-то новое. Пробовать себя буду на вкатывающих сборах, думаю, что у меня неплохо получится», – рассказал Павличенко.

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