Семен Павличенко: «У меня сейчас есть большое желание выступать также и в санях-двойках»

Чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко сообщил, что в новом сезоне хочет попробовать себя в санях-двойках.

«У меня сейчас есть большое желание выступать также и в санях-двойках. Есть ребята, которые хотели бы быть со мной в одном экипаже. Может быть, это будет Александр Горбацевич, а может, и кто-то другой. Сейчас очень важно собрать хорошие сани, которые были бы удобными и хорошо управлялись.

Но если в начале сезона я пойму, что моя затея не удалась, то откажусь от нее. А сейчас я очень хочу прокатиться. Олимпийский сезон прошел, самое время испытать что-то новое. Пробовать себя буду на вкатывающих сборах, думаю, что у меня неплохо получится», – рассказал Павличенко.