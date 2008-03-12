Сани. Чемпионат России. Павличенко и Батурина победили в спринте, Денисьев и Антонов – в двойках

Сегодня на чемпионате России по санному спорту были разыграны медали в спринте у мужчин и женщин, а также в двойках. Победы одержали , Екатерина Батурина и Александр Денисьев – Владислав Антонов.

Роман Репилов пропускает турнир из-за травмы.

Санный спорт

Чемпионат России

Сочи

Мужчины

Спринт

1. Семен Павличенко

2. Александр Горбацевич

3. Максим Аравин

Двойки

1. Александр Денисьев – Владислав Антонов

2. Всеволод Кашкин – Константин Коршунов

3. Дмитрий Бучнев – Даниил Кильсеев

Женщины

Спринт

1. Екатерина Батурина

2. Татьяна Цветкова

3. Кристина Шамова