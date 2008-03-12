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    Сани. Чемпионат России. Павличенко и Батурина победили в спринте, Денисьев и Антонов – в двойках

    Теги чемпионат России результаты санный спорт Семен Павличенко сборная России (сани) сборная России жен (сани) Александр Денисьев Владислав Антонов Екатерина Батурина Максим Аравин Александр Горбацевич Всеволод Кашкин Константин Коршунов Кристина Шамова

    Сегодня на чемпионате России по санному спорту были разыграны медали в спринте у мужчин и женщин, а также в двойках. Победы одержали Семен Павличенко, Екатерина Батурина и Александр Денисьев – Владислав Антонов.

    Роман Репилов пропускает турнир из-за травмы.

    Санный спорт

    Чемпионат России

    Сочи

    Мужчины

    Спринт

    1. Семен Павличенко
    2. Александр Горбацевич
    3. Максим Аравин

    Двойки

    1. Александр Денисьев – Владислав Антонов
    2. Всеволод Кашкин – Константин Коршунов
    3. Дмитрий Бучнев – Даниил Кильсеев

    Женщины

    Спринт

    1. Екатерина Батурина
    2. Татьяна Цветкова
    3. Кристина Шамова

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