Сани. Чемпионат России. Павличенко и Батурина победили в спринте, Денисьев и Антонов – в двойках

Сегодня на чемпионате России по санному спорту были разыграны медали в спринте у мужчин и женщин, а также в двойках. Победы одержали Семен Павличенко, Екатерина Батурина и Александр Денисьев – Владислав Антонов.
Роман Репилов пропускает турнир из-за травмы.
Санный спорт
Чемпионат России
Сочи
Мужчины
Спринт
1. Семен Павличенко
2. Александр Горбацевич
3. Максим Аравин
Двойки
1. Александр Денисьев – Владислав Антонов
2. Всеволод Кашкин – Константин Коршунов
3. Дмитрий Бучнев – Даниил Кильсеев
Женщины
Спринт
1. Екатерина Батурина
2. Татьяна Цветкова
3. Кристина Шамова