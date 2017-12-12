Дмитрий Труненков: «Пока медаль Сочи-2014 отобрать никто не пробовал. Но пусть приезжают, я жду»

Бывший российский бобслеист Дмитрий Труненков, ныне возглавляющий штаб Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», рассказал о том, как относится к выступлению на Олимпийских играх под нейтральным флагом.

«То, что сейчас происходит с нашими спортсменами, очень жестоко – выступать без флага, гимна, национальной формы. Сам я никогда в такой роли не был, но считаю, что атлеты обязательно должны ехать на Игры. И доказать, что они на самом деле сильны, проделали очень большую работу. Конечно, они должны выступать. Я их поддерживаю.

Тяжело судить тех, кто решит выступать под олимпийским флагом. Проделана большая работа. Для кого-то это первые Игры, для кого-то, напротив, последние в карьере. Финальный аккорд, возможность себя показать. Мы должны доказать всем, что российский спорт самый чистый», – сказал Труненков.

Также бывший бобслеист отметил, что не намерен возвращать золотую медаль Олимпийских игр в Сочи-2014, которой его лишил Международный олимпийский комитет (МОК) за нарушение антидопинговых правил.

«Пока отобрать ее никто не пробовал, но я жду, пусть приезжают. Мы их встретим», – добавил Труненков.

Напомним, в январе 2017 Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало Дмитрия Труненкова за употребление запрещенных веществ на четыре года. Дисквалификация действует с 19 апреля 2016 года.