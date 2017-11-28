ТАСС: на допинг-пробах Третьякова и Никитиной не обнаружено следов вскрытия
На допинг-пробах российских скелетонистов Александра Третьякова и Елены Никитиной с Сочи-2014 не было обнаружено никаких следов вскрытия, сообщает ТАСС.
«Первое, на что стоит обратить внимание, – эксперты, которые проводили исследования допинг-проб в Лондоне и Лозанне, разнятся в своих показаниях. Кроме того, на пробах таких спортсменов, как Третьяков и Никитина нет царапин, нет повреждений, а содержание соли в моче соответствует норме.
С учетом того, что при предъявлении обвинений по остальным спортсменам у комиссии Освальда, скорее всего, не будет никаких иных аргументов, получается, что решение в отношении скелетонистов приняли только по той причине, что они оказались в списке Родченкова», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.
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