Бобслей. Кубок мира. Экипаж Касьянова одержал победу в четверках

Российская четверках Александра Касьянова одержала победу на этапе Кубка мира в канадском Уистлере.

23 ноября комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) провела слушания по делу Касьянова, Ильвира Хузина и Алексея Пушкарева о нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014. На данный момент решение по спортсменам не обнародовано.

Бобслей

Кубок мира

3-й этап

Уистлер, Канада

Мужчины

Четверки

1. Россия (Александр Касьянов, Ильвир Хузин, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев) – 1.41,89

2. Великобритания (Ламин Дин, Бен Симонс, Тоби Олуби, Эндрю Мэттьюс) – 0,28

3. Германия (Нико Вальтер, Кевин Куске, Кевин Корона, Эрик Франке) – 0,48...

16. Россия (Алексей Стульнев, Кирилл Антюх, Илья Малых, Роман Кошелев) – 0,88

20. Россия (Максим Андрианов, Андрей Лылов, Юрий Селихов, Руслан Самитов) – 9,71