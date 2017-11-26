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    Бобслей. Кубок мира. Экипаж Касьянова одержал победу в четверках

    Теги Кубок мира сборная России (бобслей) результаты сборная Германии бобслей Александр Касьянов Юрий Селихов Ильвир Хузин Кевин Куске Алексей Стульнев Алексей Пушкарев Кирилл Антюх Максим Андрианов Василий Кондратенко Андрей Лылов Роман Кошелев Кевин Корона Илья Малых Нико Вальтер Эрик Франке сборная Великобритании

    Российская четверках Александра Касьянова одержала победу на этапе Кубка мира в канадском Уистлере.

    23 ноября комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) провела слушания по делу Касьянова, Ильвира Хузина и Алексея Пушкарева о нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014. На данный момент решение по спортсменам не обнародовано.

    Бобслей

    Кубок мира

    3-й этап

    Уистлер, Канада

    Мужчины

    Четверки

    1. Россия (Александр Касьянов, Ильвир Хузин, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев) – 1.41,89
    2. Великобритания (Ламин Дин, Бен Симонс, Тоби Олуби, Эндрю Мэттьюс) – 0,28
    3. Германия (Нико Вальтер, Кевин Куске, Кевин Корона, Эрик Франке) – 0,48...
    16. Россия (Алексей Стульнев, Кирилл Антюх, Илья Малых, Роман Кошелев) – 0,88
    20. Россия (Максим Андрианов, Андрей Лылов, Юрий Селихов, Руслан Самитов) – 9,71

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