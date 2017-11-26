Бобслей. Кубок мира. Экипаж Касьянова одержал победу в четверках
Российская четверках Александра Касьянова одержала победу на этапе Кубка мира в канадском Уистлере.
23 ноября комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) провела слушания по делу Касьянова, Ильвира Хузина и Алексея Пушкарева о нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014. На данный момент решение по спортсменам не обнародовано.
Бобслей
Кубок мира
3-й этап
Уистлер, Канада
Мужчины
Четверки
1. Россия (Александр Касьянов, Ильвир Хузин, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев) – 1.41,89
2. Великобритания (Ламин Дин, Бен Симонс, Тоби Олуби, Эндрю Мэттьюс) – 0,28
3. Германия (Нико Вальтер, Кевин Куске, Кевин Корона, Эрик Франке) – 0,48...
16. Россия (Алексей Стульнев, Кирилл Антюх, Илья Малых, Роман Кошелев) – 0,88
20. Россия (Максим Андрианов, Андрей Лылов, Юрий Селихов, Руслан Самитов) – 9,71
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