Сани. Кубок мира. Павличенко победил, Федоров – 4-й, Репилов – 13-й

Российский саночник Семен Павличенко одержал победу на первом этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке.

Санный спорт

Кубок мира

1-й этап

Инсбрук, Австрия

Мужчины

1. Семен Павличенко (Россия) – 1.41,771

2. Вольфганг Киндл (Австрия) – 1.41,827

3. Феликс Лох (Германия) – 1.41,841

4. Степан Федоров (Россия) – 1.41,865...

11. Александр Степичев (Россия) – 1.42,100...

13. Роман Репилов (Россия) – 1.42,188...

27. Александр Горбацевич (Россия) – 1.42,498