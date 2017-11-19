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    Сани. Кубок мира. Павличенко победил, Федоров – 4-й, Репилов – 13-й

    Теги Кубок мира Степан Федоров результаты сборная Германии санный спорт Феликс Лох Семен Павличенко Вольфганг Киндл сборная Австрии сборная России (сани) Александр Горбацевич Александр Степичев Роман Репилов

    Российский саночник Семен Павличенко одержал победу на первом этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке.

    Санный спорт

    Кубок мира

    1-й этап

    Инсбрук, Австрия

    Мужчины

    1. Семен Павличенко (Россия) – 1.41,771
    2. Вольфганг Киндл (Австрия) – 1.41,827
    3. Феликс Лох (Германия) – 1.41,841
    4. Степан Федоров (Россия) – 1.41,865...
    11. Александр Степичев (Россия) – 1.42,100...
    13. Роман Репилов (Россия) – 1.42,188...
    27. Александр Горбацевич (Россия) – 1.42,498

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