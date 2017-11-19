Сани. Кубок мира. Павличенко победил, Федоров – 4-й, Репилов – 13-й
Российский саночник Семен Павличенко одержал победу на первом этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке.
Санный спорт
Кубок мира
1-й этап
Инсбрук, Австрия
Мужчины
1. Семен Павличенко (Россия) – 1.41,771
2. Вольфганг Киндл (Австрия) – 1.41,827
3. Феликс Лох (Германия) – 1.41,841
4. Степан Федоров (Россия) – 1.41,865...
11. Александр Степичев (Россия) – 1.42,100...
13. Роман Репилов (Россия) – 1.42,188...
27. Александр Горбацевич (Россия) – 1.42,498
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