Тренер сборной России по санному спорту Демченко хочет вернуться в спорт и выступить в Пхенчхане-2018

Тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко сообщил, что хочет вернуться в спорт и выступить в Пхенчхане-2018.

«Я подумываю о возвращении в спорт. Я ушел из саней после Сочи из-за проблем со спиной. Но за прошедшие три года мне кажется, я восстановился и у меня ничего не болит, я тренируюсь. Здоровья и желания выступать у меня много, так почему бы не попробовать вернуться и выступить на своей восьмой Олимпиаде?» – рассказал Демченко.

Окончательное решение по возвращению в спорт будет принято после медицинского обследования.

45-летний Демченко является трехкратным серебряным призером Олимпийских игр. Всего спортсмен выступал на семи Олимпиадах подряд (с 1992 по 2014 годы), что является рекордом среди всех представителей зимних видов спорта.