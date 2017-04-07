Тренер сборной России по санному спорту Демченко хочет вернуться в спорт и выступить в Пхенчхане-2018
Тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко сообщил, что хочет вернуться в спорт и выступить в Пхенчхане-2018.
«Я подумываю о возвращении в спорт. Я ушел из саней после Сочи из-за проблем со спиной. Но за прошедшие три года мне кажется, я восстановился и у меня ничего не болит, я тренируюсь. Здоровья и желания выступать у меня много, так почему бы не попробовать вернуться и выступить на своей восьмой Олимпиаде?» – рассказал Демченко.
Окончательное решение по возвращению в спорт будет принято после медицинского обследования.
45-летний Демченко является трехкратным серебряным призером Олимпийских игр. Всего спортсмен выступал на семи Олимпиадах подряд (с 1992 по 2014 годы), что является рекордом среди всех представителей зимних видов спорта.
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