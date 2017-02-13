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    Интерпол прекратил розыск бывшего президента Федерации бобслея России Беджамова

    Теги ФБСР Георгий Беджамов

    Интерпол прекратил розыск бывшего президента Федерации бобслея и скелетона России (ФБСР) Георгия Беджамова.

    Напомним, что Беджамов, являющийся совладельцем Внешпромбанка, обвиняется в хищении около миллиарда рублей.

    «Еще в ноябре 2016 года стало известно, что Интерпол не будет помещать Беджамова в список разыскиваемых лиц, поскольку уголовное преследование в стране инициаторе розыска не соответствует целям и задачам Интерпола, определенным его конституцией.

    В связи с этим организация прекратила организовывать его международный розыск и все файлы о нем будут удалены из информационной базы Интерпола, а во все национальные центральные бюро разошлют указания о необходимости удалить из всех баз сведения о Беджамове», – сообщил источник.

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