Интерпол прекратил розыск бывшего президента Федерации бобслея России Беджамова

Интерпол прекратил розыск бывшего президента Федерации бобслея и скелетона России (ФБСР) Георгия Беджамова.

Напомним, что Беджамов, являющийся совладельцем Внешпромбанка, обвиняется в хищении около миллиарда рублей.

«Еще в ноябре 2016 года стало известно, что Интерпол не будет помещать Беджамова в список разыскиваемых лиц, поскольку уголовное преследование в стране инициаторе розыска не соответствует целям и задачам Интерпола, определенным его конституцией.

В связи с этим организация прекратила организовывать его международный розыск и все файлы о нем будут удалены из информационной базы Интерпола, а во все национальные центральные бюро разошлют указания о необходимости удалить из всех баз сведения о Беджамове», – сообщил источник.