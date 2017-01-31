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    Дмитрий Труненков: «Моя дисквалификация – это очередная провокация, направленная против всего российского спорта»

    Теги допинг сборная России (бобслей) бобслей Дмитрий Труненков

    Российский бобслеист Дмитрий Труненков прокомментировал решение о своей четырехлетней дисквалификации за допинг.

    «В моем организме нашли метаболит станозолола. Этот препарат использовали спортсмены еще в 80-х годах прошлого века, и надо быть полным идиотом, чтобы использовать это средство в наши дни.

    Я долго анализировал, каким образом это вещество могло попасть в мой организм, в какой пищевой добавке оно могло находиться, и не нашел ответа.
    На мой взгляд, это очередная провокация, направленная против всего российского спорта. Этот препарат я не употреблял.

    В данный момент еще не пришел к выводу, буду ли я подавать апелляцию на данное решение. Мне 32 года, и спортивную карьеру я завершил в августе прошлого года, тем не менее, я намерен войти в историю российского спорта, как человек с незапятнанной репутацией. Значит, необходимы консультации с юристами, – сказал Труненков.

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