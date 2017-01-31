Олимпийский чемпион Труненков дисквалифицирован на четыре года

Российский бобслеист Дмитрий Труненков дисквалифицирован Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) за нарушение антидопинговых правил на четыре года.

Конкретное нарушение не указывается, дисквалификация действует с апреля 2016 года.

«Федерация бобслея России на основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РАА «РУСАДА» приняла решение о дисквалификации спортсмена Дмитрия Труненкова на 4 года, начиная с 19 апреля 2016 года, за нарушение п. 2.1. Общероссийских антидопинговых правил», – говорится в сообщении.

На Олимпиаде в Сочи в составе российской четверки Труненков выиграл золотую медаль.