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    Олимпийский чемпион Труненков дисквалифицирован на четыре года

    Теги допинг дисквалификации сборная России (бобслей) ФБСР Дмитрий Труненков

    Российский бобслеист Дмитрий Труненков дисквалифицирован Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) за нарушение антидопинговых правил на четыре года.

    Конкретное нарушение не указывается, дисквалификация действует с апреля 2016 года.

    «Федерация бобслея России на основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РАА «РУСАДА» приняла решение о дисквалификации спортсмена Дмитрия Труненкова на 4 года, начиная с 19 апреля 2016 года, за нарушение п. 2.1. Общероссийских антидопинговых правил», – говорится в сообщении.

    На Олимпиаде в Сочи в составе российской четверки Труненков выиграл золотую медаль.

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