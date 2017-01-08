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    С четырех российских скелетонистов сняты временные отстранения

    Теги Сочи-2014 допинг скелетон МОК Александр Третьяков Ричард Макларен сборная России (скелетон) сборная России жен (скелетон) IBSF Ольга Потылицына Мария Орлова Елена Никитина

    Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сообщила о том, что сняла временные отстранения с четырех российских скелетонистов.

    Напомним, что россияне Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Потылицына и Александр Третьяков были отстранены в связи с тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) начал разбирательства в их отношении.

    Комиссия IBSF посчитала, что в данный момент недостаточно доказательств против спортсменов, которые бы обосновывали временные отстранения. Также комиссия попросила МОК поделиться с ней информацией о расследовании.

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