С четырех российских скелетонистов сняты временные отстранения

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сообщила о том, что сняла временные отстранения с четырех российских скелетонистов.

Напомним, что россияне Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Потылицына и Александр Третьяков были отстранены в связи с тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) начал разбирательства в их отношении.

Комиссия IBSF посчитала, что в данный момент недостаточно доказательств против спортсменов, которые бы обосновывали временные отстранения. Также комиссия попросила МОК поделиться с ней информацией о расследовании.