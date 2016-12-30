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    «Р-Спорт»: отстраненными скелетонистами являются Третьяков, Никитина, Орлова и Потылицына

    Теги Сочи-2014 допинг скелетон Александр Третьяков Сергей Чудинов сборная России (скелетон) сборная России жен (скелетон) Ольга Потылицына Мария Орлова Елена Никитина Никита Трегубов

    По информации «Р-Спорт», временно отстраненными по подозрению в применении допинга российскими скелетонистами являются Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Потылицына и уже завершивший карьеру Сергей Чудинов.

    Третьяков в Сочи-2014 выиграл золото, Никитина – бронзу, Потылицына была пятой, Орлова – 6-й.

    Помимо вышеназванных спортсменов, на Играх-2014 в Сочи выступал только Никита Трегубов.

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