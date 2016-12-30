По информации «Р-Спорт», временно отстраненными по подозрению в применении допинга российскими скелетонистами являются Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Потылицына и уже завершивший карьеру Сергей Чудинов.

Третьяков в Сочи-2014 выиграл золото, Никитина – бронзу, Потылицына была пятой, Орлова – 6-й.

Помимо вышеназванных спортсменов, на Играх-2014 в Сочи выступал только Никита Трегубов.