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    Четыре российских скелетониста временно отстранены от соревнований из-за подозрений в применении допинга

    Теги Сочи-2014 допинг МОК Ричард Макларен сборная России (скелетон) сборная России жен (скелетон) IBSF

    Четыре российских скелетониста временно отстранены от соревнований из-за подозрений в применении допинга.

    По всем четырем спортсменам Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дела в связи с возможным мошенничеством с допинг-пробами в Сочи-2014.

    Поводом для этого решения послужила вторая часть доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

    Имена скелетонистов не называются.

    Напомним, что в Сочи-2014 Александр Третьяков выиграл золото, а Елена Никита стала бронзовым призером.

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