Четыре российских скелетониста временно отстранены от соревнований из-за подозрений в применении допинга
Четыре российских скелетониста временно отстранены от соревнований из-за подозрений в применении допинга.
По всем четырем спортсменам Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дела в связи с возможным мошенничеством с допинг-пробами в Сочи-2014.
Поводом для этого решения послужила вторая часть доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.
Имена скелетонистов не называются.
Напомним, что в Сочи-2014 Александр Третьяков выиграл золото, а Елена Никита стала бронзовым призером.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.