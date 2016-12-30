Четыре российских скелетониста временно отстранены от соревнований из-за подозрений в применении допинга.

По всем четырем спортсменам Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дела в связи с возможным мошенничеством с допинг-пробами в Сочи-2014.

Поводом для этого решения послужила вторая часть доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

Имена скелетонистов не называются.

Напомним, что в Сочи-2014 Александр Третьяков выиграл золото, а Елена Никита стала бронзовым призером.