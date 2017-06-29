Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала о взаимоотношениях тренеров и спортсменок в то время, когда она заканчивала карьеру.

«Плохое началось уже в мою бытность, в переходные 90-е. Пошла мода на «постельный режим», чтоб тренер с каждой спортсменкой переспал, а потом таких, которые нравились тренерам, и в команды брали…

Не по спортивным способностям, а по постельным! Стали скатываться… А еще появились деньги. Большая коммерция. Купи – продай.

Странная политика приглашать иностранных тренеров на колоссальные зарплаты – несмотря на языковый барьер, разность культур, извечную конкурентность. Непонятно, зачем? Чем наши хуже?

Совершенно ясно, что иностранцам невыгодно, если мы побеждаем! Все стало противно. Как будто кто-то специально взялся разрушать наши достижения, пробуждать в людях темное!

Надеюсь, русский характер все-таки сможет этому противостоять… Кое-какие сдвиги, слава Богу, уже начались!» – сказала Резцова.