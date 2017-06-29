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    Анфиса Резцова: «В 90-е пошла мода на «постельный режим», чтоб тренер с каждой спортсменкой переспал»

    Теги сборная России жен СБР Анфиса Резцова

    Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала о взаимоотношениях тренеров и спортсменок в то время, когда она заканчивала карьеру.

    «Плохое началось уже в мою бытность, в переходные 90-е. Пошла мода на «постельный режим», чтоб тренер с каждой спортсменкой переспал, а потом таких, которые нравились тренерам, и в команды брали…

    Не по спортивным способностям, а по постельным! Стали скатываться… А еще появились деньги. Большая коммерция. Купи – продай.

    Странная политика приглашать иностранных тренеров на колоссальные зарплаты – несмотря на языковый барьер, разность культур, извечную конкурентность. Непонятно, зачем? Чем наши хуже?

    Совершенно ясно, что иностранцам невыгодно, если мы побеждаем! Все стало противно. Как будто кто-то специально взялся разрушать наши достижения, пробуждать в людях темное!

    Надеюсь, русский характер все-таки сможет этому противостоять… Кое-какие сдвиги, слава Богу, уже начались!» – сказала Резцова.

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