Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что неудачи российской команды на чемпионате мира в Хохфильцене связаны с нарушением спортивного принципа.

«Президент Союза биатлонистов России и его свита должны объяснить российским болельщикам, что происходит. Мне странно смотреть, как наши выступают на чемпионате мира.

В сборной России две группы у мужчин и женщин. Плюс Антон Шипулин готовится отдельно, как ему хочется. Но ведь они все защищают честь России, поэтому у нас должна быть единая команда, с хорошим внутренним состоянием. Чтобы не было никаких междуусобиц.

Наша сборная едет на чемпионат мира, а тренеры не знают, кого ставить на гонку: спортсменку из одной группы или другой. Это что за бордель?! Перед чемпионатом мира я говорила: если тренеры будут неделю правильно готовить каждого биатлониста к той дисциплине, где он сильнее себя чувствует, то медали должны быть.

Но у нас творится бардак! Пока он будет, нам не на что рассчитывать.

Когда Александра Кравцова выбрали президентом СБР, он сразу сказал: «У нас все будет по-другому». Но особых изменений мы не увидели. Я бы даже вернула Михаила Прохорова, который помогал спортшколам. При Кравцове в хорошую сторону ничего не поменялось.

Я знаю, что происходят отборы внутри команды, и каждый из тренеров норовит поставить того, кого хочет. Сильный он или нет — не важно. Это не спортивный принцип», – сказала Резцова.