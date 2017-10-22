«Доджерс» и «Хьюстон» сыграют в финальной серии MLB

«Хьюстон Астрос» оформили выход в финал главной лиги бейсбола ( ).

В финальной серии американской лиги «Хьюстон» в семи матчах оказался сильнее .

По ходу серии «Астрос» уступали со счетом 2-3, но сумели выиграть две домашних игры подряд и выйти в Мировую Серию. В истории «Хьюстона» выступление в решающей серии сезона станет первой с 2005 года.

Таким образом, в Мировой Серии сыграют и «Хьюстон». Первый матч пройдет в Лос-Анджелесе в ночь со вторника на среду. Стартовыми питчерами будут Клейтон Кершоу и Даллас Кайкел.

Отметим, что впервые за 47 лет в Мировой Серии сыграют команды, которые в регулярном чемпионате одержали 100 побед.