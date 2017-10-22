Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Доджерс» и «Хьюстон» сыграют в финальной серии MLB

    Теги MLB Хьюстон Янкис Доджерс Мировая серия плей-офф MLB

    «Хьюстон Астрос» оформили выход в финал главной лиги бейсбола (MLB).

    В финальной серии американской лиги «Хьюстон» в семи матчах оказался сильнее «Янкис».

    По ходу серии «Астрос» уступали со счетом 2-3, но сумели выиграть две домашних игры подряд и выйти в Мировую Серию. В истории «Хьюстона» выступление в решающей серии сезона станет первой с 2005 года.

    Таким образом, в Мировой Серии сыграют «Доджерс» и «Хьюстон». Первый матч пройдет в Лос-Анджелесе в ночь со вторника на среду. Стартовыми питчерами будут Клейтон Кершоу и Даллас Кайкел.

    Отметим, что впервые за 47 лет в Мировой Серии сыграют команды, которые в регулярном чемпионате одержали 100 побед.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться