Юниорские сборные России по бейсболу и софтболу допустили к международным соревнованиям

Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола допустила российских юниоров.

Пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) сообщила о допуске к международным стартам российских юниоров в бейсболе и софтболе.

«Исполнительный совет Всемирной конфедерации бейсбола и софтбола (WBSC) принял решение о допуске юных спортсменов до 18 лет из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Об этом членов WBSC уведомил президент организации Рикардо Фраккари.

Решение принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета, который последовательно отстаивает принцип свободного доступа молодежи к международному спорту вне зависимости от политических факторов.

Расширение списка олимпийских видов спорта, где наши юные спортсмены могут выступать без ограничения – это важный сигнал для детско-юношеского спорта и подтверждение того, что диалог Олимпийского комитета России с МОК и международными федерациями о защите интересов спортсменов и развитии спорта дает свои плоды», – говорится в сообщении пресс-службы ОКР.