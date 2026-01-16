16-летний бейсболист Рикардо Пуллес Рябов подписал контракт с чемпионом MLB «Доджерс»

Чемпион MLB подписал контракт с российским бейсболистом.

16-летний бейсболист Рикардо Пуллес Рябов подписал контракт с клубом MLB «Лос-Анджелес Доджерс».

Об этом сообщила Федерация бейсбола и софтбола России.

«Воспитанник московского бейсбола Рикардо Пуллес Рябов подписал контракт с американским бейсбольным клубом «Лос-Анджелес Доджерс». Леворукий бьющий и кетчер будет представлять школу российского бейсбола в системе Главной бейсбольной лиги MLB», – говорится в соцсетях федерации.

«Доджерс» – действующий чемпион MLB.