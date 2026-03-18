  • В Венесуэле объявили выходной в честь победы в Мировой классике бейсбола. В финале команда обыграла сборную США
25

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила в стране выходной в связи с победой национальной сборной в финале Мировой классики бейсбола (WBC). 

17 марта венесуэльцы в финальном матче со счетом 3:2 обыграли сборную США.

«Венесуэла побеждает в единстве! Впервые мы стали чемпионами Мировой классики бейсбола. Этот триумф — победа страсти, таланта и сплоченности, которые характеризуют нас, венесуэльцев. Достижение, которое навсегда останется в сердце нашей страны. Да здравствует Венесуэла!

Я решила объявить завтрашний день Национальным днем ликования — выходным днем, за исключением работников жизненно важных служб, чтобы наша молодежь вышла на улицы, площади, в парки и на спортивные площадки праздновать.

Завтра мы все будем праздновать на грандиозном концерте «Венесуэла побеждает в единстве!» – написала Родригес в телеграм-канале. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Дельси Родригес
Определенные службы в США умеют работать. Грамотно разыгрывают.
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Хм... Думаете ? Теперь уже, гол в ворота Филимонова для меня иначе стал выглядеть
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Вот тоже об этом подумал. Мы вас имеем как хотим, а вы порадуйтесь там по мелочам. А президент Венесуэлы так вообще призывает устроить праздник души на улицах, как пир во время чумы. И пофиг что ваш президент в заложниках...
на президента играть надо было
Обменяли Мадуру на финал по бейсболу. Молодцы, отличный выбор!
Ответ befree
Махнём хоккеиста на хоккей?
Ответ befree
А можно и нам так же?)
Вот уж действительно,спорт вне политики
На багаже Мадуро 😄
Штаты привезли президента на трибуны? Ну, хоть какого-нибудь?
Когда уж на ЧМ по футболу пробьются... 7 квот дали, мали. Ждём когда ЧМ расширят до 64 команд и у Южной Америки количество квот выростит до 9-10 команд)
Ответ klimkamnev
У Венесуэлы хватает талантов в футболе, им не хватает нормального тренера из Европы, чтоб обходить такие абсолютно серости вроде Боливии или Перу.
Демократия. Спорт вне политики. Чёткая позиция США.
Ответ Мурат Ведзижев_1116663935
Как-то с Ираном эта четкая позиция по другому работает.
Дай угадаю. Это другое?
Ответ Роман Ляпин
Абсолютно. Там США вообще не виновата. Иран на них напал.
"Зрелища - вам, нефть - нам". (с) ЦРУ.
Весело они там живут)
