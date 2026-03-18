В Венесуэле объявили выходной в честь победы в Мировой классике бейсбола. В финале команда обыграла сборную США

В Венесуэле объявили выходной в честь победы над США в Мировой классике бейсбола.

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила в стране выходной в связи с победой национальной сборной в финале Мировой классики бейсбола (WBC).

17 марта венесуэльцы в финальном матче со счетом 3:2 обыграли сборную США.

«Венесуэла побеждает в единстве! Впервые мы стали чемпионами Мировой классики бейсбола. Этот триумф — победа страсти, таланта и сплоченности, которые характеризуют нас, венесуэльцев. Достижение, которое навсегда останется в сердце нашей страны. Да здравствует Венесуэла!

Я решила объявить завтрашний день Национальным днем ликования — выходным днем, за исключением работников жизненно важных служб, чтобы наша молодежь вышла на улицы, площади, в парки и на спортивные площадки праздновать.

Завтра мы все будем праздновать на грандиозном концерте «Венесуэла побеждает в единстве!» – написала Родригес в телеграм-канале.