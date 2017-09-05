Власти Франции нашли доказательства коррупционной схемы с подкупом голосов членов МОК и IAAF

Финансовая прокуратура Франции нашла доказательства существования коррупционной схемы между представителями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и Международным олимпийским комитетом (МОК).

«В ходе расследования была обнаружен широкомасштабная коррупционная система вокруг Папы Массата Диака, сына Ламине Диака, экс-президента IAAF и влиятельного члена МОК.

Обнаружены доказательства того, что членам IAAF и МОК выплачивались платежи в рамках проведения выборов городов, принимающих крупнейшие спортивные турниры», – говорится в заявлении.

Изначально расследование касалось выборов столицы Олимпиады 2020 года, которую примет Токио. В дальнейшем прокуратура решила рассмотреть и процесс выбора страны-хозяйки Игр-2016, прошедших в Рио-де-Жанейро.

Сегодня бразильская полиция провела обыск в доме экс-главы оргкомитета Олимпиады-2016 Карлоса Артура Нузмана в рамках расследования, проводимого совместно с французскими властями. Нузман подозревается в подкупе членов МОК, в ближайшее время чиновник будет допрошен.