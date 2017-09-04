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    Виталий Смирнов: «Макларен снял обвинения в государственной поддержке допинга»

    Теги допинг Виталий Смирнов WADA Ричард Макларен НОАК

    Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что глава независимой антидопинговой комиссии (WADA) Ричард Макларен снял обвинения в государственном участии в употреблении допинга в российском спорте.

    «Я встречался с Маклареном. В итоге Макларен сказал, что снял свои обвинения в государственном вмешательстве. Если он снял эти обвинения, то это очень важно», — сказал Смирнов.

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