Виталий Смирнов: «Макларен снял обвинения в государственной поддержке допинга»

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что глава независимой антидопинговой комиссии (WADA) Ричард Макларен снял обвинения в государственном участии в употреблении допинга в российском спорте.

«Я встречался с Маклареном. В итоге Макларен сказал, что снял свои обвинения в государственном вмешательстве. Если он снял эти обвинения, то это очень важно», — сказал Смирнов.