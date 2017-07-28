Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    У России три золота и серебро в плавании на чемпионате мира. Самый успешный день в истории

    Теги чемпионат мира сборная России сборная России жен Юлия Ефимова Данила Изотов Михаил Довгалюк Александр Красных Антон Чупков Евгений Рылов Михаил Вековищев

    Шестой день чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште стал самым удачным в истории для плавательной команды России.

    Российские пловцы завоевали три золотые медали.

    Первым триумфатором чемпионата мира стал Евгений Рылов, одержавший победу на дистанции 200 м на спине. Затем пловчиха Юлия Ефимова доказала свое превосходство на дистанции 200 м брассом.

    Антон Чупков завоевал третье золото для России на дистанции 200 м брассом, попутно установив рекорды Европы и чемпионатов мира.

    В последнем виде соревновательной программы шестого дня мужская команда России в составе Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева, Данилы Изотова и Александра Красных завоевала серебро в эстафете 4x200. 

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться