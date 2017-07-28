У России три золота и серебро в плавании на чемпионате мира. Самый успешный день в истории

Шестой день чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште стал самым удачным в истории для плавательной команды России.

Российские пловцы завоевали три золотые медали.

Первым триумфатором чемпионата мира стал Евгений Рылов, одержавший победу на дистанции 200 м на спине. Затем пловчиха Юлия Ефимова доказала свое превосходство на дистанции 200 м брассом.

Антон Чупков завоевал третье золото для России на дистанции 200 м брассом, попутно установив рекорды Европы и чемпионатов мира.

В последнем виде соревновательной программы шестого дня мужская команда России в составе Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева, Данилы Изотова и Александра Красных завоевала серебро в эстафете 4x200.