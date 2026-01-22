Генконсульство РФ о смерти пловца Свечникова: «Исходим из того, что компетентные органы Турции установят все обстоятельства и причины, приведшие к трагедии»

Генконсульство РФ в Стамбуле подтвердило смерть пловца Николая Свечникова.

Генконсульство РФ в Стамбуле подтвердило, что найденное в Босфорском проливе тело принадлежит пропавшему российскому пловцу Николаю Свечникову .

Это стало известно по итогам ДНК-экспертизы. В августе 29-летний Свечников пропал во время массового заплыва через Босфор, а в январе было обнаружено его тело.

«Исходим из того, что компетентными органами Турецкой Республики будут установлены все обстоятельства и причины, приведшие к этой трагедии. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Николая», – говорится в сообщении Генконсульства РФ.