  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Генконсульство РФ о смерти пловца Свечникова: «Исходим из того, что компетентные органы Турции установят все обстоятельства и причины, приведшие к трагедии»
0

Генконсульство РФ о смерти пловца Свечникова: «Исходим из того, что компетентные органы Турции установят все обстоятельства и причины, приведшие к трагедии»

Генконсульство РФ в Стамбуле подтвердило смерть пловца Николая Свечникова.

Генконсульство РФ в Стамбуле подтвердило, что найденное в Босфорском проливе тело принадлежит пропавшему российскому пловцу Николаю Свечникову.

Это стало известно по итогам ДНК-экспертизы. В августе 29-летний Свечников пропал во время массового заплыва через Босфор, а в январе было обнаружено его тело.

«Исходим из того, что компетентными органами Турецкой Республики будут установлены все обстоятельства и причины, приведшие к этой трагедии. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Николая», – говорится в сообщении Генконсульства РФ.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Николай Свечников
происшествия
плавание
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
ДНК‑тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову
21 января, 19:23
Родственница семьи Свечникова об информации про обнаружение тела пловца: «Думаем жаловаться на СМИ, которые публикуют безосновательные вещи»
21 января, 10:40
Мужчина, найденный в проливе Босфор, опознан как пловец Свечников (NTV)
21 января, 09:50
Главные новости
World Aquatics ратифицировала юниорский мировой рекорд пловца Вековищева
вчера, 14:55
Дегтярев провел встречу с главой World Aquatics: «Договорились продолжать наш диалог во имя развития спорта и продвижения олимпийских ценностей»
25 января, 06:21
Михаил Дегтярев: «Сегодня спортом занимаются более 80 млн граждан. Наша цель – привлечь еще 10 млн к 2030 году»
23 января, 12:23
Семья погибшего пловца Свечникова подаст в суд на организаторов заплыва в Босфоре
22 января, 10:24
ДНК‑тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову
21 января, 19:23
Родственница семьи Свечникова об информации про обнаружение тела пловца: «Думаем жаловаться на СМИ, которые публикуют безосновательные вещи»
21 января, 10:40
Мужчина, найденный в проливе Босфор, опознан как пловец Свечников (NTV)
21 января, 09:50
В Турции, предположительно, найдено тело пловца Свечникова, который пропал в августе 2025 года во время заплыва через Босфор
20 января, 11:45
Покровская о назначении Ромашиной главным тренером синхронисток: «Несмотря на молодость, она справится. Это серьезный человек»
13 января, 19:53
Светлана Ромашина: «Постараемся быть достойными продолжателями дела Покровской и соответствовать высоко поднятой планке»
13 января, 14:39
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября 2025, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября 2025, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа 2025, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа 2025, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
4 августа 2025, 16:04