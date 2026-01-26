World Aquatics ратифицировала юниорский мировой рекорд пловца Вековищева
Международная федерация водных видов ратифицировала рекорд пловца Вековищева.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) официально утвердила юниорский рекорд мира российского пловца Григория Вековищева.
9 ноября 2025 года на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани Вековищев установил рекорд среди юниоров на 400 м вольным стилем – 3:36.57.
Ранее лучший результат принадлежал Мэттью Сейтсу из ЮАР (3.37,92).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Федерация водных видов спорта России
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Круто! Хорошая новость.
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости